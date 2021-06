France Bleu Provence en direct du festival des Écrivains du Sud à Aix en Provence

Pendant 1h30, les écrivains invités à cette nouvelle édition se sont retrouvés autour de la table de France Bleu Provence dans une ambiance très décontractée et bonne enfant.

Irène Frain, lauréate du prix Interallié 2020 pour "Un crime sans importance" au éditions du Seuil nous a révélé que son livre a fait avancer l’enquête sur le meurtre de sa sœur.

Irène Frain - Maël Lerner

Franz Olivier Giesbert, le patron éditorial du quotidien La Provence a évoqué son livre sur Bernard Tapie « Bernard Tapie leçon de vie, de mort et d’amour » aux Presses de la Cité

Franz Olivier Giesbert - Maël Lerner

Alexandre Jardin croit aux contes de fées... Il vit une histoire d'amour incroyable en résonance avec son dernier livre « La plus que vraie » chez Albin Michel

Alexandre Jardin - Maël Lerner

Et Daniel Picouly avoue avec bonheur qu'il est bel et bien l'adolescent de son dernier livre, "Longtemps je me suis couché de bonheur" chez Albin Michel

Daniel Picouly - Maël Lerner

Ecoutez en intégralité cette émission "radio libre" où le bonheur de retrouver le public et la vie est communicatif.

Emission du 26 juin 2021 "radio Libre" spéciale festival les Écrivains du Sud 2021 Copier

Merci à Damien, Lenny et Matthieu à la technique, Guy à la régie.

Ils sont les petites mains de l'ombre, essentielles au fonctionnement des émissions.

Irène Frain, Franz Olivier Giesbert, Alexandre Jardin, Daniel Picouly sur le studio de France Bleu Pce depuis le Festival des Écrivains du Sud - Maël Lerner