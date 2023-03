France Bleu Provence partenaire du 9è Festival des Ecrivains du Sud à Aix en Provence

Sylvie Lebihan, Didier Decoin, Olivier Bellamy, Kerwin Spire et J. François Colosimo invités de France Bleu Provence ce 25 mars en direct de 11h à 12h30

Pour son édition 2023, le Festival des Écrivains du Sud avait fait les choses en grand avec des autrices et auteurs de renom dont Brigitte Giraud, Prix Goncourt 2022, Sabyl Ghoussoub, Prix Goncourt des Lycéens 2022, Sandrine Collette, Prix Jean Giono 2022 et Prix Renaudot des Lycéens 2022.

ⓘ Publicité

France Bleu Provence en direct du Festival Les Ecrivains du Sud 2023 - Véronique Lopez

France Bleu Provence vous a fait vivre l'évènement

Véronique Lopez était en direct de l’hôtel Maynier d'Oppede ce samedi 25 mars de 11h à 12h30 en compagnie de Didier Decoin président de l’académie Goncourt, pour parler de son dernier livre chez Stock "Le nageur de Bizerte" mais aussi le marseillais Olivier Bellamy pour "Nelson Freire, le secret du piano" chez Fugue, et l'avignonnais J. François Colosimo pour son essai "La crucifixion de l'Ukraine" chez Albin Michel.

Autour de Véronique Lopez, à droite Olivier Bellamy, à gauche Kerwin Spire, de dos Sylvie Lebihan et Didier Decoin - Maël Lerner

Parmi les autres invités, la niçoise Sylvie Lebihan était présente pour son livre "Les sacrifiés" chez Denoë, le marseillais Kerwin Spire pour son deuxième tome de sa trilogie sur Romain Gary "M. Romain Gary, écrivain-réalisateur" chez Gallimard

Kerwin Spire et Sylvie Lebihan interviewés par Véronique Lopez

Tous les cinq ont notamment parlé de leur rapport au Sud. Ils ont avoué prendre beaucoup de plaisir à évoquer le Sud ou un personnage sudiste dans leurs ouvrages. Ils ont également évoqué la guerre en Ukraine et la façon dont elle a impacté leur écriture.

Sylvie Lebihan et Kerwin Spire avec Véronique Lopez - Maël Lerner

Une émission qui a été possible grace aux moyens techniques et logistiques de France Bleu Provence.

Stéphan, Ali, Pascal à la technique et Guy à la régie.

Retrouvez le programme de ceux qui ont fait cette 9è éditions des Ecrivains Du Sud !