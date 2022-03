Franck Linol & Dumontel

Franck Dumontel est un enquêteur sorti tout droit de l'imaginaire de Franck Linol. Nous le découvrons d'abord dans La cinquième victime avant de le retrouver plus récemment dans Mourir au soleil.

La cinquième victime

Adrien Lugagne, 60 ans, veuf et solitaire, est assassiné de manière brutale entre Mézières-sur-Issoire et Saint-Barbant. Franck Dumontel et son jeune coéquipier Dany Marval sont chargés de l'enquête.Sur les traces du tueur, c'est aussi tout le passé de Franck qui remonte à la surface, et avec lui de terribles secrets. Arriveront-ils enfin à coincer le tueur qui se joue d'eux ? Cette galerie de personnages mordants et attachants entraîne le lecteur dans d'angoissantes histoires où passé et présent se mélangent.

La cinquième victime, sorti initialement en 2019, vient d'être publié en format poche aux éditions J'ai Lu. Et si vous avez suivi les pérégrinations de l'inspecteur Dumontel, vous serez heureux de le retrouver dans Mourir au soleil.

Mourir au soleil

Dumontel et Varlaud réunis pour une enquête au sommet ! Missionnés pour retrouver et arrêter un fugitif une course-poursuite s’engage alors sur l’Ile de Ré, Bordeaux, Montauban, Gérone et enfin Casablanca…

Janvier 2020. Atik Hamouni, bien sous tous rapports, informaticien, est jugé en appel aux Assises de Limoges. 2014 à Bègles, braquage violent avec prise en otage de la directrice d’un bureau de Poste, butin 225 000 euros, puis en 2015 même procédé, à Limoges... avec une fois encore la séquestration d’une employée et de sa famille jusqu’à l’obtention de l’ouverture du coffre. Faute de preuve Hamouni avait été acquitté en 2016 à Bordeaux. Il comparait libre lors de ce deuxième procès à Limoges. Mais constatant que le procureur l’enfonce, que les avocats des parties civiles aussi, et craignant une lourde condamnation, il ne se présente pas au tribunal le jour du verdict. Il disparait...

Mourir au soleil est le dernier roman de Franck Linol... et Joël Nivard ! Oui, cette fois-ci, Dumontel rencontre Varlaud, le personnage créé par Joël Nivard. C'est une double écriture. Pour ce faire, ils ont écrit chacun leur tour un chapitre, en le faisant modifier et valider à chaque fois par l'autre. Un mode d'écriture insolite pour ce roman qui est à retrouver aux éditions Moissons Noires.

Ecoutez Franck Linol dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :