Franklin de Michel Durand

Le 19 mai 1845, le HMS Erebus et le HMS Terror quittent les côtes anglaises en direction de l’Arctique dans le but de tenter la première traversée du passage du Nord-Ouest. Pour entreprendre cette mission d’envergure sont réquisitionnés : 134 hommes, des vivres pour trois ans et un commandant, le capitaine John Franklin. Au moment du départ, il a 59 ans, c’est un navigateur polaire reconnu et cette expédition doit être la dernière de sa carrière. Elle le sera bel et bien. En septembre 1846, les navires se retrouvent coincés dans la glace, quelque part dans l’archipel Arctique canadien. Tandis qu’une partie des marins décide d’engager une marche vers le sud, une majorité reste à bord et hiverne. Aucun membre de ces deux groupes ne survit... Que s’est-il passé ? Comment ont-ils réagi face au froid et à l’abominable isolement ?

Franklin, les prisonniers de l'Arctique

Michel Durand, l'auteur de cette bande dessinée décrit John Franklin comme "un monsieur bien courageux de repartir dans le grand froid pour conquérir le passage du Nord-Ouest au Pôle Nord".

C'est une histoire vraie, "mais les circonstances le sont peut-être un peu moins" explique Michel Durand, attiré par les situations extrêmes.

Pour ce projet, il s'est documenté avec des livres dont Terror de Dan Simmons qui fait lui intervenir un monstre pour représenter la peur des matelots alors que Michel Durand n'a pas voulu aller si loin avec cette BD. Il a aussi regardé la série américaine The Terror, une adaptation du livre de Dan Simmons.

"C'est rassurant" de retranscrire une histoire vraie, explique Michel Durand "on sait où on va, il suffit de rajouter sa touche". Franklin est comme un hommage à cette aventure "moi j'étais au chaud chez moi, j'avais mon confort quand même, je ne suis pas courageux comme ces hommes" conclut Michel Durand.

Ecoutez Michel Durand dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

