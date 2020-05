" Gabriele " de Claire et Anne Berest

Au début du XXème siècle Gabriele Buffet a 27 ans quand elle rencontre Francis Picabia un jeune peintre à la réputation sulfureuse. Elle en devient la compagne, la muse, et elle inspira les grands noms de l'art abstrait comme Marcel Duchamp.

A l'époque où la femme n'avait pas le droit de voter, ni de porter un pantalon et encore moins de posséder un compte en banque, Gabriele est anti conformiste, ambitieuse et libre.

Dans cette biographie écrite à 4 mains on rencontre Guillaume Apollinaire, Isaura Duncan, et on voyage de voitures de luxe en bateau, de Paris à New York en passant par Villeneuve sur Yonne et la petite commune de Pierre Perthuis tout à côté de Vezelay.

Un bel hommage à cette femme que l'histoire de l'art a oubliée mais qui fut l'inspiratrice des courants artistiques qui ont marqués le début du siècle dernier. Une magnifique rencontre et un destin hors norme !