Gagnez l'intégrale de la sélection 2022 des 48H BD

A l'occasion des 48h BD qui ont lieu les 1er et 2 avril, jouez avec France Bleu et gagnez l'intégrale de la sélection des 48H BD, 15 albums par ailleurs mis en vente pendant l'opération au prix exceptionnel de 2€.

Pour leur 10e anniversaire, les 48H BD retrouvent leurs dates historiques fixées au premier week-end d’avril et offrent une sélection encore plus riche et variée : 5 albums jeunesse, 4 albums de bd de genres, 4 mangas et 2 albums d’humour !

Jeunesse, ado, adulte, manga, fantastique, aventure, sport, historique… il y en a pour tous les goûts.

Et à l'occasion de cette nouvelle édition, France Bleu vous offre toute la sélection 2022 des 48H BD : 15 titres de BD et manga à découvrir avec France Bleu.