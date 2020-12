Gainsbourg, rue de Verneuil : les coulisses d'une photo mythique signée Xavier Martin

Une baignoire. De la mousse. Et une gueule, une présence. Xavier Martin a marqué l'histoire en réalisant ce portrait original de Serge Gainsbourg chez lui dans son bain. Ce cliché en noir et blanc est un des plus célèbres du chanteur. À travers cette image intime, c'est une autre facette de la star qui fût dévoilée au public. Mais comment est née cette photo ?

« Lorsque je rencontre Serge Gainsbourg un soir dans la célèbre boîte de nuit l’Élysée-Matignon, son talent et son style sont déjà légendaires. Il me demande pourtant en riant ce qu’il doit faire pour passer dans Paris-Match. Je lui réponds qu’il pourrait épouser une princesse de Monaco… Mais une idée vient de germer dans ma tête : pourquoi ne pas le photographier dans son bain ? »

Retour en images sur une séance photo intime rue de Verneuil, où Serge Gainsbourg a su exprimer sans retenue sa délicatesse, son humour, son élégance, et qui a vu naître un cliché devenu mythique.

Xavier Martin se souvient d'un excellent moment en compagnie de Serge Gainsbourg. Un moment unique, pour une photo unique.

Ecoutez l'interview de Xavier Martin Copier

L'auteur

Xavier Martin naît, vit et travaille à Paris. À l’âge de douze ans, son père lui offre son premier appareil photo. Il s’en empare, photographiant tout ce qui l’entoure. Passionné et déterminé à devenir photographe, il commence avec l’agence Angeli dans les années 1970 en tant que reporter et tout particulièrement dans la photographie de célébrités. Il rejoint l’agence Sipa Press en 1975. Engagé tour à tour à France Soir, au Journal du Dimanche et au Figaro, Xavier Martin est photographe journaliste d’actualités puis, à partir de 1980, il travaille en indépendant pour la presse internationale. Bien que portraitiste, il reste inclassable. Il a su rentrer dans l’intimité des plus grands et les amener à se dévoiler avec naturel. Discret il n’en reste pas moins le photographe contemporain qui peut se prévaloir d’avoir fait le plus grand nombre de portraits, pour certains mythiques, des plus grandes figures de ces cinquante dernières années.