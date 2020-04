Graine de bagnarde de Katia-Christiane Ferré

Avec "Graine de bagnarde", Katia-Christiane Ferré raconte avec sensibilité la vie de Marie Bartête, originaire de Monein et la dernière femme envoyée au Bagne de Cayenne. Plus qu'un témoignage historique : un regard sévère sur la vie carcérale de l'époque.

L'auteur : Christiane-Katia Ferré est née à Cayenne. Nulle n'était donc plus qualifiée qu'elle pour raconter cette histoire. Chargée de cours en Communication à l’Université de Pau, elle est également sollicitée pour des missions par l’Institut Pénitentiaire pour exercer sa formation en milieu carcéral. Pendant 13 ans, elle organise le « Printemps des Poètes » à l’Hôtel de Ville de Pau. À la mort de son père elle découvre, dans une cantine rouillée, de vieux papiers jaunis et archives du bagne. Il n’en faut pas plus pour qu’elle décide de retrouver les pièces qu’elle estime manquantes au dossier de cette jeune fille de Monein condamnée au bagne. Elle passe alors des mois aux archives d’Outre-Mer d’Aix-en-Provence, des Pyrénées Atlantiques, de Bordeaux, et harcèle le service du Patrimoine de Saint-Laurent du Maroni pour obtenir le dernier document. Après le livre, elle initie un film diffusé en mai 2020 sur France 3, tourné avec des intervenants béarnais. Le film sera aussi en partie tourné sur le site de Cayenne.

L'histoire : Que fait Marie à 70 ans sur cette terre lointaine près de l'embarcadère de Saint-Laurent du Maroni ? Pourquoi a-t-elle traversé les mers, quitté Monein, son village natal en Béarn ? Orpheline, abandonnée de tous, abusée dès son plus jeune âge, la petite Marie n'a qu'un idéal : survivre coûte que coûte. La faim, le froid, la solitude poussent aux crimes mais lesquels ? Pour ses délits, a-t-elle mérité l'exil, la manille, le nerf du garde-chiourme ou la vapeur brûlante lâchée dans les cages du paquebot où elle est enfermée et qui l'emporte vers les bagnes de Guyane ? Plus qu'un témoignage historique, Katia-Christiane Ferré brosse un portrait sensible et émouvant de cette femme qui fut plus victime que coupable.

