Claude Feigné, ornithologue et auteur de plusieurs ouvrages sur les oiseaux et la nature sort le "Guide des oiseaux de nos jardins".

Les jardins particuliers sont les seuls espaces de nature qui ne cessent de se développer dans les pays modernes. Du plus profond de la campagne au cœur même des grandes cités, ils accueillent, hébergent, nourrissent ou voient passer des oiseaux sauvages qui bénéficient de nouveaux territoires où, souvent, ils cohabitent avec les humains.

Cet ouvrage permet de découvrir et d’aider à reconnaître les principales espèces fréquentant les balcons, terrasses et jardins. Il apporte aussi des indications pour nourrir les oiseaux, favoriser leur présence et éloigner les plus ennuyeux.

Guide des oiseaux de nos jardins aux éditions Sud Ouest

Les oiseaux, "Oh la la, c'est un très vieille histoire" raconte Claude Feigné. Issu d'une famille de chasseurs, il a toujours vu passer des plumes à la maison. Vers 11/12 ans, il a commencé à être intrigué par l'observation des oiseaux : "C'est devenu totalement passionnel et je n'ai plus jamais fait que ça de ma vie".

En France, on peut observer 200 espèces d'oiseaux sur une année. "Les jardins sont devenus des habitats de substitution" explique Claude Feigné. Les plus présents ? Le pinson des arbres, les mésanges bleues, le merle noir...

Retrouvez Claude Feigné dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

Claude Feigné dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord Copier