Guillaume Clapeau présente un itinéraire sentimental au masculin

"Et si on s'était plantés, Melchior? "

Le début de tes emmerdes. Marion qui retourne chez son ex, toi qui tentes de supporter son absence à coups de bière et de Xanax, tes potes qui te lâchent, une psy complètement allumée, les dates bizarres qui s’enchaînent sur Tinder... Tu ne t’es jamais senti autant à la ramasse et tu ne sais plus quoi faire pour apaiser ton petit cœur fragile.

Comment tourner la page ?

Cet itinéraire sentimental, sensible et caustique, d’un trentenaire largué est aussi celui d’un romantique désabusé qui se débat, entre thérapie, substances chimiques et réseaux sociaux, pour trouver son salut… et pourquoi pas l’âme sœur.

Ça sent le vécu, non ?

L'histoire de ce gars un peu déprimé n'est pas arrivée par hasard. Le point de départ est autobiographique : une rupture qui a eu plus d'impact qu'elle aurait dû en avoir chez Guillaume Clapeau. Pour y palier, il a beaucoup écrit, et en se relisant, il décide finalement d'en faire quelque chose.

Dans Ouverture Fragile, son premier roman, il choisit d'utiliser le "tu". Ce choix narratif permet de mettre une certaine distance, d'être un peu moins impliqué qu'avec le "je", mais un peu moins froid qu'avec le "il".

Quand il sort Ouverture Fragile, il imagine une cible plutôt masculine avec ce Melchior un peu macho qui passe du temps sur Tinder. Mais finalement, son côté sentimental a largement séduit les lectrices.

Playlist

Dans le livre, chaque chapitre commence par le titre d'une chanson. Cette chanson correspond à ce que devrait écouter le personnage à ce moment de l'histoire.

HOLE IN MY SOUL - Aerosmith SHE'S NOT THERE - The Zombies I WANNA BE SEDATED - Ramones YOU'RE CRAZY - Guns N' Roses YOU CAN'T ALWAYS GET WHAT YOU WANT - The Rolling Stones KICKSTART MY HEART - Mötley Crüe BUT I WAS COOL - Oscar Brown Jr

Rencontre avec Guillaume Clapeau dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

Ouverture Fragile de Guillaume Clapeau - Calmann Levy

Retrouvez Ouverture Fragile de Guillaume Clapeau aux éditions Calmann Levy, c'est frais, on est autour de ce personnage déprimant mais la lecture est loin d'être déprimante, elle fait du bien !