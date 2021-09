Réécoutez le portrait de Gustave Stoskopf brossé par Pierre Nuss Copier

Gustave Stoskopf est une des grandes figures de l’Alsace, d’ailleurs sa ville natale de Brumath l’a longuement célébrée pour les 150 ans de sa naissance, en 1869. Il est l’auteur talentueux de plusieurs centaines de tableaux et de dessins, dont une majorité de portraits, d’autant plus qu’ils sont en costumes traditionnels. Il est aussi l’auteur d’une quinzaine de pièces de théâtre, dont son œuvre la plus célèbre, d’r Herr Maire. Dont on a fait un film en 1939. Petit extrait des premières répliques de la pièce.

Rajoutez à cela plusieurs ouvrages littéraires de poésie et de chants, Gustave Stoskopf a été un artiste complet, prolifique, à l’origine du théâtre Alsacien, du Musée Alsacien, de diverses sociétés littéraires ou artistiques, d’une Maison d’Art à Strasbourg, d’un journal, la Strassburger neue Zeitung, le premier journal strasbourgeois à être imprimé durant la nuit et porté à domicile au petit matin.

Rien que ça, c’était en 1909. Et producteur d’émissions radiophoniques en alsacien sur Radio Strasbourg PTT, l’ancêtre de votre radio. Gustave Stoskopf n’a eu de cesse de défendre la cause et la culture alsacienne, qu’il craignait de voir disparaître, mais ! Toute la vie et les œuvres de cet illustre personnage est dans la biographie “Gustave Stoskopf, une conscience alsacienne”, écrite par Richard Edmond Schalck et parue chez ID l’édition, de la belle ouvrage illustrée par de nombreux documents d’archives et œuvres de Gustave Stoskopf. C’est 25 € pour ce beau-livre, chez votre libraire préféré.

Couverture du livre - ID l'Edition

Le lien du livre sur le site de l'éditeur.