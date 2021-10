Gutenberg et le signe du dragon

Réécoutez la présentation de Gutenberg et le Signe du Dragon Copier

Sacré Gutenberg. On ne sait toujours pas exactement où Johannes Gutenberg a inventé l’imprimerie par caractères métalliques mobiles. Oui, parce que l’imprimerie, cela faisait longtemps que ça existait. Mais pouvoir bouger simplement les caractères, pour changer les phrases et ne pas regraver une page entière, c’était ça, la révolution.

Oui, mais celle des esprits, monsieur Tovaritch. Alors Mayence ou Strasbourg, comme berceau de l’imprimerie moderne ? Nul doute que l’idée de Gutenberg a démarré ici, en Alsace, soyons un peu chauvins.

Je vous invite à vous arrêter devant sa statue, à Strasbourg, et à examiner la partie basse. Il y a des choses étonnantes. De même, je vous invite à mettre la jeunesse sur les traces de Gutenberg, grâce à “Gutenberg et le signe du dragon”

STOP ! ça n’a rien à voir. Gutenberg et le signe du dragon” de Pascal Prévot, paru aux éditions de la Nuée Bleue. Une enquête à lire à partir de 9 ans, dans le vieux Strasbourg, à l’époque foisonnante de l’invention de l’imprimerie, illustrée par Benjamin Strickler. Avec la jeune boulangère Gairrie qui vient chaque dimanche avec son âne et sa charrette vendre du pain à Strasbourg. Elle y rencontre deux garçons dégourdis avec qui elle sympathise. Bientôt, Mathias et Félix découvrent un mystérieux signe en forme de dragon gravé sur la cathédrale…

Quelle est sa signification ? Les trois amis se lancent dans une enquête qui les entraînera sur la piste de Gutenberg, des corporations, d’affreux brigands et de monstres terrifiants : une aventure pleine de rebondissements et de créatures fantastiques ! C’est dans la collection Graines d’Histoire, 10 € chez votre libraire préféré.