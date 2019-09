Hélène Rossinot, son livre-combat "Aidants, ces invisibles"

Nancy, France

Hélène Rossinot est médecin spécialiste de santé publique et médecine sociale à Nancy. Elle publie, aux éditions de l'Observatoire Aidants, ces invisibles. Un sujet d'actualité qui pose la question de la reconnaissance de ces millions de personnes qui accompagnent et aident des proches vieillissants, malades ou handicapés.

Nous avons rencontré Hélène Rossinot au Livre sur la Place, l'événement de la rentrée littéraire à Nancy qui se déroulait du 13 au 15 septembre.

Onze millions d'aidants en France

Les aidants, elle y avait déjà consacré sa thèse de médecine. Après un échange avec son éditrice, pour donner plus de visibilité, défendre et faire connaître la cause des aidants au plus grand nombre, en faire un livre était un passage évident. Pour elle, c'est un livre combat. Onze millions de personnes, sur 66 millions d'habitants en France, sont aidants, parfois sans s'en rendre compte. Des personnes qui, par amour de leur proches, mettent leur propre équilibre et santé en danger.

Pour Hélène Rossinot, il est essentiel de donner des droits aux aidants, de les déstigmatiser, de leur donner la possibilité et les moyens d'exister dans la société en général, dans leur entreprise, leur école, leur université, etc... Nous serons tous un jour aidant ou aidé.

Elle nous parle de sa décision d'écrire, de la raison pour laquelle il faut lire et partager son livre. Elle nous confie un joli souvenir de vie et le premier livre qui l'a marqué.

30 % du montant des ventes du livre de Hélène Rossinot, Aidants, ces invisibles, est reversé à deux associations qui oeuvrent dans le soutien aux aidants , le Collectif Je t'aide et l'association Jeunes Aidants Ensemble, JADE.

