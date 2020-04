Hippocrène par Mariette Lesieur, éditions Roses de France

Et si on profitait de cette période particulière pour se poser, réfléchir et lire, enfin, de la poésie ? Dans ce cas les oeuvres de Mariette Lesieur, d'Oloron, s'imposent. Hippocrène est son dernier volume.

Prenons le temps et découvrons les auteurs régionaux. Ils sont tous disponibles grâce à leur page Facebook et leur site internet. Mariette Lesieur publie aux éditions Roses de France.

L'auteur : Mariette Lesieur nommée Prix des Remparts de la ville de Navarrenx en 2018 pour son binôme poétique "Ginkgo Biloba", est née en 1979. Poétesse discrète qui a bâti au fil des années une œuvre d'une cohérence et d'une constance rares. Son œuvre est tout entière vouée à formuler la beauté subsistante au cœur des incessants démentis et des inévitables cruautés de l'existence individuelle et de l'histoire collective. Une voix pudique à l'humanité bouleversante dans sa retenue même et qui parle d'emblée intimement au lecteur.

Après 2 recueils publiés en 2016 et 2017, ce troisième titre s'inscrit dans la droite lignée des deux premiers. Tout en réaffirmant sa colère sourde envers l'être humain dans ce monde qui peut lui paraître étriqué et qui manque d'air, l'auteur nous amène à la source même de ses vers et vers des cieux plus paisibles. L'homme y est finalement peu présent. Nous serons ainsi dans ce troisième ouvrage confrontés à des métamorphoses, des initiations par lesquelles la poétesse nous entraîne avec elle dans une véritable alchimie dans un monde où rien n'est figé, où tout vit, ruisselle, se transforme, passant d'un mythe à un autre.