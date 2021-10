Ich ben a beesi frau - Je suis une méchante femme

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter cette "méchante femme" Copier

Ich ben e beesi Fräu est à la fois un livre bilingue de Pierre Kretz paru aux éditions du Tourneciel, et est devenu une pièce de théâtre. Je suis une méchante femme. Dans une campagne alsacienne au siècle dernier, un village parmi d’autres, une histoire comme il y en a beaucoup en ce temps-là : le viol d’une jeune fille un soir de bal. Enceinte, elle est obligée d’épouser son agresseur, et voilà Thérèse Ulmer devenue une « beesi Frau », drapée dans son armure de méchanceté parce qu’elle n’a plus rien d’autre, à part peut-être le rêve et le théâtre…

Quand Thérèse Ulmer et toutes les femmes privées d’amour viennent taper sur l’épaule de Francis Freyburger, l’homme qui joue le rôle de cette méchante femme et que vous venez d’entendre, il raconte cette histoire avec la complicité d’Olivier Chapelet, et la met en scène sur l’estrade de bal, au centre du village, où Thérèse va danser, jouer et raconter sa vie gâchée.

Une parole publique comme un cri pour enfin dénoncer le crime. Et se venger ? Le personnage principal est, à côté de l’anti héroïne qui lui donne son titre, la mémoire elle-même. La femme en question, dont les nuances du caractère et les états d’âme impressionnent, ressasse inlassablement son passé, en mâchant sa vie comme une herbe amère pour s’empoisonner avec le suc toxique de la rancœur. Ce chef-d'œuvre sera joué à 20h ce samedi à l’Espace 110 d’Illzi, Illzach. L’auteur Pierre Kretz donnera une conférence avant la pièce à 18h. Et le livre qui a inspiré la pièce est toujours disponible en librairie, au prix de 1

