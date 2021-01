Idée de lecture : La nef des fous de Sébastien Brant

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter la nef des fous à sa façon Copier

Retrouvez la réédition de la traduction de Madeleine Horst, aux Editions de la Nuée Bleue.

C'est en février 1494, durant le Carnaval, la saison des fous, que parut à Bâle (Suisse) Das Narren Schyff du Strasbourgeois Sébastien Brant. Le succès fut foudroyant et durable. Jamais depuis l'invention de l'imprimerie, un livre en langue allemande n'avait connu un pareil succès.

Brant, dominé par l'idée que les malheurs des hommes résultent de leurs péchés, entreprend de leur montrer la laideur de leurs vices ou folies et présente une galerie de portraits de fous où chacun pourra se reconnaître. Rien n'échappe à sa rigueur impitoyable : l'orgueil, la fraude, le blasphème, l'usure, mais aussi la manie des voyages, la désobéissance au médecin, les sérénades nocturnes.

Derrière le moraliste âpre et sans concession, pointe un observateur fin, souvent truculent. Cette attention aux hommes et à la vie magnifiée par la superbe série de gravures sur bois, à laquelle Albrecht Dürer, jeune, aurait travaillé , confère à La nef des fous une vigueur et une modernité sans ride.

L'AUTEUR

Né à Strasbourg en 1458, Sébastien Brant est décédé en 1521. Créateur de la Narrenliteratur, un genre littéraire burlesque et bouffon, cet humaniste est considéré comme l'un des plus grands auteurs et poètes du monde rhénan.

Prix : 25,00 € (dans vos librairies)

Nombre de pages : 505

Format : 15,5 x 22 cm