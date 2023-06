Idéfix et ses amis irréductibles font leur cirque en BD !

Le tome 4 de la série "Idéfix et les irréductibles" sort ce mercredi aux éditions Albert René

Depuis le premier tome des aventures du chien gaulois et de ses amis, la franchise issue des aventures d'Astérix et Obélix, est un véritable succès : traduite dans une vingtaine de langues, ce sont plus de 250.000 exemplaires qui ont été vendus à travers l'Europe.

Ce mercredi 14 juin, Idéfix, Padgachix, Turbine, Voldenuix, Baratine et Asmatix sont de retour dans le quatrième tome de la série "Idéfix et les Irréductibles", une adaptation en BD du dessin animé qui cartonne depuis 2021 et qui revient prochainement pour une saison 2.

Dans ce tome, 3 aventures inédites sont à retrouver : "Les Irréductibles font leur cirque", "Idéfix et la Soupe à la Romain" et "Des menhirs dans le ciel" ! Dans cette dernière aventure, les Romains dérobent tous les menhirs lutéciens, y compris celui du repaire des Irréductibles, pour en faire de belles colonnes bien romaines. Nos héros veulent les récupérer, mais sont-ils vraiment de taille à déplacer un menhir ?

De l'humour, de l'action et surtout l'espièglerie d'Idéfix sont à nouveau au rendez-vous !

Gagnez l'intégrale d'"Idéfix et les irréductibles" et un puzzle à l'effigie de la série

Le kit mis en jeu par France Bleu : les 4 tomes d'"Idéfix et les irréductibles" et le puzzle Idéfix !

Pour fêter la sortie de ce nouveau tome, France Bleu vous offre l'intégrale des aventures d'Idéfix et ses amis ainsi qu'un puzzle à l'effigie de notre héros à quatre pattes !

Rendez-vous en septembre pour le tome 5 ! Une aventure 100% inédite où l'on va pouvoir assister à la rencontre du chien et d'un certain druide bien connue du village des irréductibles gaulois !