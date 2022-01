Ils sont tactiles et utiles, les livres "Les Doigts Qui Rêvent" !

Basée à Talant, la Maison d'Edition LDQR crée et fabrique des livres à destination des enfants déficients visuels. France Bleu Bourgogne rencontre les salariés et les bénévoles de cette belle asso !

Les Doigts Qui Rêvent est une maison d’édition associative créée en 1994 qui répond aux besoins d’accès à la lecture et à la culture des enfants en situation de handicap visuel, en créant des livres tactiles illustrés et des outils multisensoriels de médiation culturelle.

Présentation de la maison d'édition associative Les Doigts Qui Rêvent Copier

Sophie Blain, Directrice devant quelques exemplaires créés sur place © Radio France - Caroline PAUL

2850 heures de bénévolat cumulés par an !

Imagination, conception, fabrication et production, chaque étape compte ! Copier

Marilyne Dole, Responsable de Production en mode "presse" © Radio France - Caroline PAUL

Actuellement, 26 ouvrages sont en cours de création...

Témoignage d'une bénévole pour Les Doigts Qui Rêvent Copier

Véronique, une Dijonnaise engagée et minutieuse ! © Radio France - Caroline PAUL

Des livres, des idées et des projets !

Les Doigts Qui Rêvent travaillent actuellement sur un coffret très particulier... Copier

Et pour chaque livre, un travail sur mesure :

Depuis 1994, plus de 50 000 livres ont été réalisés. Certains titres sont des adaptations d'histoires existantes, d'autres sont de pures créations. Chaque ouvrage nécessite un travail délicat et de nombreuses heures avant d'être finalisé. Aujourd'hui, Les Doigts Qui Rêvent éditent en France et dans le monde et permettent aux enfants déficients visuels de profiter du plaisir de la lecture...

d'un côté le texte imprimé et en braille © Radio France - Caroline PAUL

de l'autre côté l'illustration tactile © Radio France - Caroline PAUL

LDQR - Les Doigts Qui Rêvent - 11 Bis Rue des Novalles à Talant - 03 80 59 22 88