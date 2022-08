Indre-et-Loire : Catherine Ringer, Victor Castanet....une 26e Forêt des Livres exceptionnelle le 28 août 2022

La 26e édition de la Forêt des Livres (qui depuis 4 ans se déroule sous l'appellation des Ecrivains chez Gonzague Saint Bris) s'annonce exceptionnelle, le 28 août 2022, à Chanceaux-près-Loches.

La manifestation littéraire (qui regroupe aussi des stars de la chanson, de la TV, et du spectacle) aura l'immense plaisir de recevoir Catherine Ringer, la chanteuse des Rita Mitsouko. Elle viendra (à 15h dans le cadre du café littéraire où sont conviés la plupart des écrivains) lire des extraits de "La Fortuna", le roman de l'exil et de l'espoir de la réalisatrice Françoise Gallo. "Je suis très heureuse d'incarner Giuseppa, cette femme qui a su prendre des chemins de traverses pour avancer dans la vie" explique Catherine Ringer. A l'issue de cette lecture, la chanteuse et l'autrice dédicareront le CD et le livre.

Toujours dans le cadre du café littéraire entre 14h et 18h, une autre lecture est programmée, celle du livre "Fragments de Prison" de Véronique Sousset par le comédien Philippe du Janerand (Nikita, les Chrosites, Alceste à bicyclette....).

CharlÉlie Couture, Nicolas Peyrac, Victor Castanet, Pablo Mira, Domnique Lagrou Sempère....

Pour rester fidèle à l'esprit du fondateur de la manifestation, Gonzague Saint Bris, des auteurs de différents domaines seront présents. Un éclectisme littéraire qui s'illustrera notamment par la présence du journaliste Jean-François Kahn pour « Mémoires d’outre-vies (Tome 2) ». Le chanteur Nicolas Peyrac viendra dédicacer son roman « Sans oublier qu’un jour on s’est aimés ».

Aux côtés du parrain de l’évènement, Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, seront présents cette année sous les arbres centenaires CharlÉlie Couture ou encore Jil Caplan qui vient de signer son premier roman. Thibault Cauvin l’un des guitaristes français les plus célèbres, le seul au monde à avoir remporté 13 premiers prix internationaux fera peut-être un bœuf avec eux avant de dédicacer son autobiographie « A cordes et à cœur ».

Pour coller au plus près de l’actualité et mieux l’analyser, les visiteurs pourront rencontrer Sergueï Jirnov, ancien officier supérieur du KGB, qui décrypte les enjeux cachés de la guerre en Ukraine. Victor Castanet et son livre à succès « Les fossoyeurs » viendra échanger sur cette plongée inquiétante dans les secrets du groupe Orpéa, leader mondial des Ehpad.

Les stars du petit écran, qui se sont illustrées avec leurs ouvrages feront un détour par Chanceaux-près-Loches. Parmi elles : Dominique Lagrou Sempère (TF1), Éric Naulleau (Paris-Première), Pablo Mira (Quotidien), Éric Metzger (Eric & Quentin sur Canal+), Christine Kelly (C News), Thierry Beccaro (France 2).

Anne Parillaud, qui n’avait pu venir l’an passé mais avait fait la promesse de revenir cette année, sera bien là. L’actrice côtoiera Régis Wargnier, le réalisateur de « La Femme de ma vie » et d’« Indochine » dédicacera son deuxième roman : « La dernière vie de Julia B ».

Les visiteurs pourront aussi rencontrer Yann Queffélec, Daniel Picouly, Prix Renaudot pour « L’enfant léopard ».

Les amateurs de polars ne sont pas oubliés. L’une des stars du genre, Olivier Norek sera-là. L’ancien capitaine de police signera son dernier best-seller : « Dans les brumes de Capelans ».

France Bleu Touraine, partenaire de la 26e Forêt des livres

France Bleu Touraine, partenaire depuis de longues années de la Forêt des Livres, vous fera vivre cette 26e édition. D'une part lors d'une première émission depuis la place Châteauneuf à Tours le vendredi 26 août 2022, en présence de personnalités, d'auteurs, et de stars de la télévision. Une deuxième émission en direct de la Forêt des Livres est aussi prévue le 28 août entre 11h et 12h, toujours animée par Alain Joly.

Le programme complet

9 h 00 à 18 h 00 : Allée des bouquinistes et des auteurs indépendants. EXPOSITION « Gonzague Saint Bris et les écrivains de la Forêt des Livres » conçue par Marie-Luce BERNAD.

10 h 00 à 11 h 00 : COLLOQUE « Terre et mer, une nature à préserver, une Humanité à alerter » avec Yann QUEFFÉLEC, Pierrette DUPOYET et Patrick SCHEYDER animé par Franck FERRAND.

11 h 00 : INAUGURATION avec les auteurs, les élus et les personnalités. REMISE DES PRIX LITTÉRAIRES 14 h 00 à 18 h 00 : SIGNATURES-DÉDICACES en plein air des 150 auteurs. Carré littérature jeunesse Stand de Lutte contre l’illettrisme

14 h 15 à 18 h 00 : CAFÉ LITTÉRAIRE animé par Christian PANVERT

15 h 00 : LECTURE du livre « La Fortuna » de Françoise GALLO par la chanteuse Catherine RINGER.

16 h 00 : Lecture du livre « Fragments de prison » de Véronique SOUSSET par le comédien Philippe du JANERAND et l'actrice et chanteuse Chloé MONS.

17 h 00 : PIÈCE DE THÉÂTRE « GIONO, mon ami… », conçue et interprétée par Pierrette DUPOYET, comédienne, auteur sans frontières, créatrice de spectacles au Festival d’Avignon.

18 h 00 à 18H30 : CLÔTURE