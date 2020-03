Inuneko par Sphie Carillo, éditons Le Patient Résidant

Inuneko, par Sophie Carillo : un polar haletant se déroulant dans un Pays Basque fouetté par les embruns et la tempête. Editons Le Patient Résidant

L'auteur : Spohie Carillo a publié plusieurs ouvrages sous des identités différentes. Cette spécialiste de Sherlock Holmes est l'auteur de 2 études de référence sur le personnage ainsi que 2 pastiches mettant en scène le héros de Conan Doyle. Avec son précédent polar, In memoriam, elle inaugurait un cycle plus contemporain, proches du thriller gothique et se déroulant au Pays Basque. Inuneko est son dernier roman. En attendant une suite en cours d'écriture...

Le livre : Edhenya, petite ville frontalière de l’extrême sud-ouest de la France. Pour clore un été pourri par l’assaut de pluies diluviennes, la mer rejette un corps sur la plage. La victime—un jeune adolescent d’une douzaine d’années—est inconnue de tous les fichiers de police. Mais ce n’est pas tant son identité qui interpelle le professeur De Lisle… D’où vient cet adolescent au crâne rasé et la tenue vestimentaire singulière? Et pourquoi a-t-il osé braver un océan déchainé? Tout s’accélère quand son corps disparaît de la morgue et que le le petit village de Miturku, situé à une cinquantaine de kilomètres de là, repêche à son tour un autre corps...

Inuneko, 516 pages, vente en ligne, éditions Le Patient Résidant.