Au cours d’une soirée d’orage, J-P crée dans son atelier, avec un baril de lessive, des emballages de flacons de liqueurs et une bouteille de Limoncello, un pantin qu’il appelle Citroforme, puis, enivré, il s’endort. Durant son sommeil, la petite fée Elsa, ayant prédit que cet homme esseulé va rencontrer bientôt Rose et de ce fait, devenir papi par alliance, vient animer ce petit pantin en se servant de sa magie, et décide de créer cinq autres Citroformes pour l’aider dans une double tâche : exercer son travail d’artiste et avoir un œil vigilant sur ces petites têtes blondes.

Couverture « J-P et les citroformes en Egypte » - © Feuille à feuille Editions

« J-P et les citroformes en Egypte » , par Jean-Pierre Mathé, est paru chez Feuille à feuille éditions, à Lalinde.