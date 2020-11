Jacques Ravenne, écrivain périgourdin, participe à un livre au profit des Restos du Coeur

Se divertir tout en étant généreux, c'est possible ! Chaque année, vous pouvez acheter, au prix de 5 euros, le livre "13 à table". Depuis maintenant sept ans, 13 écrivains célèbres se réunissent pour publier cet ouvrage au profit des Restos du Coeur. Chaque auteur écrit une nouvelle de 10 à 15 pages qui tourne autour d'un thème commun : le premier amour pour ce nouvel opus.

Jacques Ravenne a coécrit cette nouvelle avec Eric Giacometti. Ils avaient déjà travaillé ensemble précédemment notamment sur un livre publié cet été "La relique et le chaos". Pour l'écriture de cette nouvelle, ils ont immédiatement renoncé à raconter leurs propres histoires et ont donc imaginé une intrigue très courte. Une personne qui va retrouver son premier amour sauf que la situation va vite dégénérer. C'est un texte "satirique et drôle" comme le décrit Jacques Ravenne. L'auteur périgourdin a aussi confié que cet exercice de la nouvelle est difficile. "Nous qui sommes habitués à écrire des romans, raconter une intrigue complète en 10 ou 15 pages n'est pas une chose facile".

De très beaux noms pour ce livre au profit des Restos du coeur

En plus de Jacques Ravenne et d'Eric Giacometti, vous retrouverez des nouvelles de Philippe Besson, Françoise Bourdin, Maxime Chattam ou encore Leïla Slimani et Olivia Ruiz. La chanteuse a en effet publié avec succès un premier livre cet été.

Le 7ème opus de "13 à table" est déjà disponible en click and collect dans les librairies. Un livre acheté au prix de 5 euros, c'est 4 repas distribués par les Restos du Coeur. La vente de ce livre est décisive cette année étant donné la situation sanitaire et économique actuelle. Réduction du nombre de dons, spectacle annuel des Enfoirés menacé... Depuis 2014, l’édition des six premiers tomes de « 13 à table ! » a permis de distribuer près de 4,5 millions de repas.

