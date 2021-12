"Joséphine Baker, l'universelle" racontée par son fils Brian Bouillon-Baker

Universelle, voila le très joli terme utilisé par Brian Bouillon-Baker pour décrire sa mère. Un terme qui résonne tout particulièrement à l'occasion de l'entrée au Panthéon de la grande Joséphine Baker ce 30 novembre 2021.

En 2006, Brian Bouillon-Baker a sorti la première édition de "Joséphine Baker, l'universelle", pour le centenaire de sa naissance. Quinze ans après, c'est un second épilogue qui se rajoute au roman, pour exprimer l'émotion et la fierté ressentis lors de cette annonce de Panthéonisation.

Artiste, femme engagée, et maman hors du commun, vous trouverez dans ce roman tous les souvenirs d'un fils, adopté aux côtés de onze autres frères et sœurs du Monde entier, la tribu arc-en-ciel, au cœur du Château des Milandes, à Paris, à Monaco. C'est un témoignage particulièrement émouvant et sincère que vous trouverez dans "Joséphine Baker, l'universelle", avec une transmission de valeurs humaines fortes toujours autant d'actualité.

Ecoutez l'interview de Brian Bouillon-Baker Copier

Joséphine Baker, l'universelle par Brian Bouillon-Baker - Editions du Rocher

"Joséphine Baker, l'universelle" par Brian Bouillon-Baker est à retrouver aux Editions du Rocher.