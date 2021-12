Joséphine Baker racontée par Jacques Pessis

Il ne s'agit pas là seulement d'une biographie de l'artiste Joséphine Baker, même si Jacques Pessis est connu par exemple pour sa série sur France 5 "Les lumières du music-hall", "Les refrains de la mémoire" ou encore "L'air du temps". Lui, qui a écrit de nombreuses biographies d'artistes et de nombreux spectacles (comme "Piaf, une vie en rose et noir" ou encore "Mistinguett, reine des Années folles"), a aussi une passion pour l'histoire et les récits historiques.

En 2007, un an après le centenaire de la naissance de Joséphine Baker, Jacques Pessis se lance dans la biographie de cette Femme qui était bien plus qu'une artiste. Selon lui, a cette époque, on ne retient d'elle que peu de choses : son apparition dans la Revue Nègre en 1925 et sa chanson "J'ai deux amours", mais elle est aussi, et surtout une femme de valeurs, courageuse, moderne, qui va militer pour la liberté, en s'engageant dans les services de renseignement français, qui va lutter contre le racisme et qui va bien sûr former sa tribu arc-en-ciel.

Pour Jacques Pessis, Josephine Baker est "une femme du siècle en avance sur son temps".

Ecoutez l'interview de Jacques Pessis Copier

Joséphine Baker par Jacques Pessis - Folio

Joséphine Baker par Jacques Pessis, c'est à retrouver chez Folio Biographies.