Jouez avec France Bleu Occitanie & Toulouse Polars du Sud !

La 14e édition de Toulouse Polars du Sud nous entraînera « Aux frontières du polar »… et pour fêter cela, Agullo, maison d'édition européenne, vous propose de jouer dès maintenant et de remporter des Polars !

La 14e édition de Toulouse Polars du Sud nous entraînera « Aux frontières du polar »

Au programme, dédicaces d’auteurs, remises de prix littéraires – prix Violeta Negra Occitanie, prix France Bleu du Polar, prix Thierry Jonquet de la Nouvelle, prix de l’Embouchure – mais aussi tables rondes, entretiens plus intimistes (certaines rencontres seront accessibles en LSF) ainsi qu’une journée professionnelle sur le thème : « Le héros récurrent dans le polar ».

Agullo, c'est une maison d'édition européenne, le porte voix d'auteurs d'ici et d'ailleurs qui expriment et partagent leurs histoires, leur culture, leurs joies, leurs espoirs et par-dessus tout, leur humanité.

Cette année, 3 auteurs des éditions Agullo sont invités. Nous vous proposons de découvrir la nationalité des ces auteurs en répondant à ces questions et de tenter de remporter des polars !..