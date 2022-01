Journée Mondiale TINTIN : on fait un tour chez Planète BD à Dijon !

Tintin, c'est ce personnage de Bandes Dessinées créé par le dessinateur belge Hergé et diffusé pour la première fois en 1929. 24 albums plus tard, Tintin c'est toujours ce reporter courageux qui parcourt le monde en compagnie de son chien Milou et du facétieux Capitaine Haddock et c'est l'un des personnages les plus appréciés des lecteurs ! Jean-Marie Lagneau, libraire-créateur de Planète BD à Dijon nous en dit plus sur ce personnage fascinant, sur ses lecteurs assidus et sur les objets collector créés autour du héros !

Lire tous les ouvrages, c'est la meilleure manière de conseiller les lecteurs - Jean-Marie Lagneau

Chez Planète BD, les lecteurs ont VRAIMENT entre 7 et 77 ans, voire au-delà !

Planète BD : 21 passage Darcy - Dijon - 03 80 58 92 91 - onamarchesurlabulle21@orange.fr