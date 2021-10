Journées spéciales : France Bleu Breizh Izel en direct de l'île Molène les 20 et 21/10/21

A l'occasion de la sortie du livre "Johnny, mon île et moi" de Erwan Masson, France Bleu Breizh Izel s'installe sur l'île Molène pour des émissions spéciales les 20 et 21 octobre. Des livres à gagner !

France Bleu Breizh Izel en direct de l'île Molène avec Axel Perret et ses invités :

Mercredi 20/10 de 16h00 à 18h00

Jeudi 21/10 de 9h30 à 11h00

JOHNNY, MON ÎLE ET MOI - L'épopée d'un fan de Johnny Hallyday... très à l'ouest De son premier concert en 1976, jusqu’à la mort du Boss, Erwan a écumé les stades, les salles de concerts et les festivals en France et jusqu’aux USA. Johnny Hallyday était pour lui son baromètre et sa musique son moyen d’évasion. Dans cet ouvrage, Erwan se livre sans concession mais avec pudeur et franchise. Ses mots sont cash, vrais, touchants, rieurs aussi.