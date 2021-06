"Jusqu'où va l'amour", un roman de Jack-Laurent Amar

"Rien de plus précieux que l'amour qui unit un fils à sa mère"… Ce sont ces quelques mots qui s'affichent sur la couverture du roman de Jack-Laurent Amar. Et ils annoncent la couleur de ce livre sensible et touchant. "Jusqu'où va l'amour" raconte une histoire qui saura surprendre les lecteurs.

Jusqu'où va l'amour

À 12 ans, Tom, un petit garçon espiègle et plein de vie découvre qu’il est capable d’influencer l’univers, afin que tous ses vœux soient exaucés. Élevé seul par sa mère à qui il voue un amour inconditionnel, il décide de faire de leur vie un véritable conte de fées. Pourtant, très vite, il réalise que tout ne se passe pas exactement comme prévu… Et s’il existait un prix à payer à son incroyable don, une ligne d’horizon qui répondrait à la question : Jusqu’où va l’amour... ?

Ecoutez l'interview de Jack Laurent Amar, auteur de "Jusqu'où va l'amour" Copier

Né à Draguignan, Jack-Laurent Amar débute le piano à l'âge de neuf ans. Auteur, compositeur, interprète et arrangeur, il est passionné par l'écriture tout autant que par la magie de la musique et aime à croire que les deux sont en quelque sorte intimement liées. Aujourd’hui installé en Dordogne, il travaille au Ministère de la justice. Il se plait à rédiger des ouvrages tous très différents, passant sans complexe du noir à la littérature blanche, avec pour seule ligne de conduite, l’envie de raconter des histoires, d’emporter ses lecteurs et de leur apporter un peu de rêve.

"Jusqu'où va l'amour" est paru aux éditions Red'Active et sera également disponible aux éditions La coursière sous le titre "Là où dansent les cers-volants"