L'Abbé Grégoire s'en mêle de Anne Villemin-Sicherman en compétition pour le Prix France Bleu Grands Détectives

L' Abbé Grégoire s'en mêle, l'histoire

Le fonctionnaire Mendron est assassiné dans la diligence Paris-Metz. Les sept survivants ont interdiction de quitter la ville. L'artiste vétérinaire, Augustin Duroch, réputé pour sa rigueur scientifique, constate un empoisonnement. Lequel des sept voyageurs est l'assassin ? Augustin découvre que Mendron devait rejoindre secrètement Calonne, ancien ministre des Finances de Louis XVI, exilé dans son château d'Hannonville.

Pendant ce temps, à Paris, les calomnies colportées par l'entourage du roi ruinent peu à peu la réputation de Calonne et se propagent dans les provinces. Existerait-il un lien avec le sujet du concours de la Société royale des sciences et des arts de Metz : Est-il des moyens de rendre les juifs plus utiles et plus heureux en France ? L'abbé Grégoire, proche de l'un des voyageurs de la diligence du crime, réussira-t-il à mener à bien la rédaction de son mémoire ? Deux autres passagers décèdent dans des conditions suspectes et lui aussi semble menacé.

L'aide inattendue d'Eléonore et celle de l'ancien talmudiste Hourwitz, rompu à d'antiques et mystérieux raisonnements, suffiront-elles à la manifestation de la vérité ?

