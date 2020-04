L'abécédaire passionné du Béarn, collectif, éditions Gascogne

Les auteurs : Journaliste attaché à la presse régionale et ancien rédacteur en chef de La République des Pyrénées et de L’Eclair Pyrénées, Jean Marziou, témoin du temps qui passe, s’est mué cette fois en chambre d’écho des singularités béarnaises. Pour cet abécédaire il s'est entouré de Jean-Paul Basly, François Bayrou, Jean-François Beige, Marc Bélit, Ariane Bruneton, Yves Candeborde, Gérard Cazalis, Marie-Luce Cazamayou, Jean Cazenave, Alazin Cazenave-Piarot, Christian Desplat, Véronique Duplan-Lamazou, Tony Estanguet, Didier Hervé, Thierry Issartel, Sergi Javaloyes, Christophe Labes, Christian Laborde, Christian Lamaison, Julien Lassale, Thomas Longué, Renée Mourgues, Joan de Nadau, Joseph Paroix, Yves Sallenave-Péhé, Pierre Salles, Danièle Saint-Bois et Marcel Saule.

Le livre : Ce collectif vous facilitera la compréhension des caractères essentiels du territoire béarnais. Il est destiné aussi bien aux Béarnais parfois peu curieux de leur propre pays qu’aux néo- Béarnais de plus en plus nombreux. Vingt-six déclinaisons confiées à vingt-huit auteurs, d’horizons divers, parfaitement légitimes par leur culture, leurs expériences, leur proximité béarnaise chevillée au cœur. Tous ont exprimé avec sensibilité et passion les singularités majeures du Béarn et des Béarnais. Cet ouvrage passionnant n'est pas un dictionnaire rébarbatif mais un cocktail de réflexions savoureuses. A lire sans modération.