L'agenda "Arbres" 2022 de Jérôme Hutin pour bien organiser votre année

Depuis des années, Jérôme Hutin photographie les arbres vénérables de la planète, ceux du Périgord et du bassin versant de la Vézère. Il en a fait des livres, et expose en ce moment sur les remparts de la ville de Terrasson une quarantaine de photos remarquables.

Chaque année, il vous propose maintenant calendriers et agendas. Dans l'agenda 2022, vous trouverez 162 pages et plus de 70 photographies d'arbres, de ruisseaux, de cascades, fleurs et animaux, en Périgord, en Corrèze, le long de la Vézère.

Pour le commander, rendez-vous sur le site de Jérôme Hutin, vous trouverez aussi ses autres produits (comme le calendrier).

Ecoutez l'interview de Jérôme Hutin Copier

Vous pouvez aussi aller voir sur les remparts de Terrasson ses photographies exposées jusqu'en Janvier 2022 !