L'agriculteur et le peuple : l'histoire d'une vie au service d'une passion avec Jean-Claude Deltreuil

Agriculteur écrivain, Jean-Claude Deltreuil raconte son quotidien et sa conversion au bio dans son autobiographie, "L'agriculteur et le peuple" (éditions Sydney Laurent).

Eleveur de vaches et producteur de blé en Dordogne, Jean-Claude Deltreuil sort un livre dans lequel il raconte sa conversion au bio. Véritable cheminement et remise en question pour cet agriculteur issu du parcours classique de formation. Avec son épouse, ils ont lancé le GAEC Biobeef à Fanlac pour partager avec les clients soucieux de choisir des produits de qualité et en circuits courts.

Comment devient-on agriculteur ? Quelle place le "peuple" occupe-t-il dans la vie de Jean Claude Deltreuil ? Il vous raconte tout, de son enfance à son installation, en passant par son engagement pour l'environnement. Un récit qui résonnera en chacun d'entre nous...

Ecoutez l'interview de Jean Claude Deltreuil, auteur de "L'agriculteur et le peuple" Copier

Résumé

Dans « L’agriculteur et le peuple », Jean-Claude va développer en premier lieu son enfance, l’adolescence, l’ambiance des années 70 en Périgord, les années collège, la carrière préprogrammée par l’école d’agriculture, ses ambitions, la partie théâtrale et sportive de sa vie, la rencontre de sa femme avec laquelle se prolonge un amour toujours renaissant, la conversion de la ferme à l’agriculture biologique dès 1997. Démarre alors le montage d’un schéma de production imaginé par le couple, avec des prises de position sur le commerce et l’énergie. Il explique comment chez eux ils vont conduire leur autonomie financière dans un petit pays agricole exclusivement grâce à la vente directe, que ce soit à des particuliers ou à des chefs étoilés, eux aussi sensibles à la liaison des goûts et concernés par la santé de leurs clients et celle de la planète.

"L'agriculteur et le peuple” de Jean-Claude Deltreuil est paru aux éditions Sydney Laurent