L'aigle et le lion de Bertrand Borie

Quand les personnages historiques reprennent vie sous la plume de Bertrand Borie, le lecteur est captivé par ce récit. Avec "L'aigle et le lion" (Evidence éditions), l'auteur vous propose un roman historique écrit qui a remporté le Prix Histoire 2018 de l'Académie des Lettres et des Arts du Périgord.

Période charnière de l'histoire, c'est au IIème siècle avant J.-C que Bertrand Borie vous embarque.

Résumé

IIe s. av. J.-C. Héritier d'Alexandre le Grand et d'une Carthage hellénisée, Hannibal grandit au contact d'une armée cosmopolite et de l'atmosphère des champs de bataille, tandis que son père Amilcar conquiert l'Espagne. À la croisée des ressentiments de son entourage contre les Romains et de la vision qu'il acquiert du monde, naît la résolution d'affronter à nouveau Rome. Est-ce le projet d'un conquérant insensé, vengeur d'une Carthage humiliée par sa précédente défaite face à Rome ? Ou un rêve fondateur de l'espace méditerranéen dans lequel nous vivons encore ?

Fresque épique, L'Aigle et le Lion dépeint une Méditerranée antique complexe, théâtre du premier conflit « mondial », étonnement moderne, de l'Histoire : les deux plus puissantes cités de l'Antiquité s'affrontent à travers des hommes dont l'action a forgé notre monde, et dont la dimension héroïque n'occulte jamais la nature humaine.

Ancien professeur de Lettres Classiques, Bertrand Borie collabore à des revues d'Histoire. Il est également auteur et réalisateur de documentaires et de films institutionnels. Il collabore régulièrement à la revue "Histoire Antique" et nourrit plusieurs projets de documentaires à caractère culturel. Il s'est établi dans le Périgord, berceau de sa famille, pour se consacrer également à l'écriture. Sa première trilogie est LES AMANTS DE LA LUMIÈRE. Elle est suivie d'une tétralogie, historique, consacrée à Hannibal, à Scipion l'Africain et à la Deuxième Guerre Punique: L'AIGLE ET LE LION.