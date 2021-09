L’almanach du pêcheur en eau douce et en mer 2022 pour une année qui fait mouche

Vous avez des envies de pêche ? Ne partez pas sans votre guide incontournable : “l’almanach du pêcheur en eau douce et en mer 2022” est paru aux éditions Vagnon. Chaque mois de l’année, découvrez ainsi des informations et des conseils utiles : pêche au fil des lunaisons, histoires et anecdotes, techniques de pêche d’aujourd’hui et d’autrefois, découvertes nature, recettes, portraits de poisson, trucs et astuces, dictons, quiz et tous les rendez-vous incontournables et bonnes adresses.

Pour ce passionné qui a découvert la pêche à l'âge de 8 ans et qui a évolué dans ce milieu lors de son parcours professionnel, ce livre est un moyen d'accompagner les novices mais aussi de partager ses expériences avec les plus aguerris.

L’almanach du pêcheur en eau douce et en mer 2022 de Michel Luchesi (Vagnon)