L'amiénois Jean-Pierre Pernaut sort son autobiographie

Jean-Pierre Pernaut se confie dans son autobiographie "33 ans avec vous" qui vient de paraître aux éditions Michel Lafon et à gagner sur France Bleu Picardie.

Après 33 ans de JT de 13h sur TF1, l'amiénois Jean-Pierre Pernaut a décidé de céder son fauteuil pour se consacrer à de nouveaux projets et de nouvelles émissions.

Dans son autobiographie, "33 ans avec vous" aux éditions Michel Lafon, il revient évidemment sur son enfance en Picardie, à Amiens et Quevauvillers. Sur ses premiers pas de journaliste sur une radio qui est l'ancêtre de France Bleu Picardie aux côtés notamment d'un certain Henri Sannier, jusqu'à son arrivée au journal de 13h de TF1.

Le journaliste, meilleur ambassadeur de sa Picardie, sera notre invité France Bleu Picardie matin ce vendredi à 7h40 aux côtés de Maxime Schneider pour parler de son livre mais aussi de ses nombreux projets à la télé, dont une nouvelle émission que vous verrez le dimanche sur TF1.

Ce n'est pas sans un énorme pincement au coeur qu'on quitte la présentation d'un journal télévisé comme "Le 13 heures", devenu un rendez-vous quotidien pour des millions de Français avec 8 500 journaux présentés, 115 000 reportages tournés jusque dans les plus petits villages de France, 15 000 magazines sur les cultures régionales et l'immense patrimoine d'un pays que j'aime tant. Aujourd'hui, j'éprouve de la fierté mais aussi ce curieux sentiment d'abandonner ceux avec qui j'ai déjeuné chaque jour durant toutes ces années à 12 h 58 très exactement, au point que j'avais l'impression de faire partie de leur vie...

Maintenant que j'ai décidé de tourner la page, avec la faiblesse de croire que mon "13 heures" n'est pas un JT comme les autres, je veux raconter la passion que j'ai mise dans ce métier qui me l'a rendu au centuple, toutes les aventures vécues ensemble, sans omettre ni d'où je viens, ni les galères, ni ceux qui m'ont permis de garder les pieds sur terre. Une façon de vous faire partager mon bonheur d'avoir passé 33 ans avec vous.