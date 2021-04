"L'appel du volcan" le dernier roman de Claude Marthaler

Claude Marthaler, écrivain et "cyclonaute" après avoir fait un tour du monde à vélo, propose un nouvel ouvrage pour tous les férus d'aventure et voyage. "L'appel du volcan" édité aux éditions Salamandre, nous raconte l'ascension de l'écrivain au sommet du plus haut volcan du monde.

“Chaque pallier d’altitude gonfle mon aspiration à monter à pied sur ce volcan. Son expansion finit par envahir mon corps et mon âme jusqu’à coloniser mes rêves. Longues journées, longues nuits: la clarté estivale et la fatigue étirent le temps et l’espace. Je me sens instinctivement au bon endroit au bon moment. Même si je manque de matériel adéquat. Même si l’aveuglante lumière me blesse les yeux. Même si le vent me saoule et me ralentit. A fureter ces mamelons endormis sous lesquels couve le feu, je bouillonne et me laisse peu à peu apprivoiser. Un renard s’approche ce matin là, sur ses gardes, en quête de nourriture. Son pelage chatoie sous un soleil levant qui heurte les cimes. C’est un instant de grâce que je prends pour un signe de bon augure.” - Extrait de 'L'appel du Volcan"