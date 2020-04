"L'arracheuse de dents" de Franz-Olivier Giesbert chez Folio

Un roman savoureux et rythmé où se côtoient les grands personnages de la révolution française et les indiens d'Amérique. Étonnant !

Ce récit signé FOG nous raconte l'histoire de la vie très mouvementée de Lucille, l'une des première femme dentiste de l'histoire (selon l'auteur bien sur) qui exerça son art, rudimentaire, en France au 18ème siècle et aux Etats Unis lors de la guerre de Sécession. Une héroïne truculante qui dégaine s pinces à dents aussi facilement que ses pistolets.

J'ai beaucoup aimé le portrait de cette femme qui n'a pas froid aux yeux et qui nous transporte dans des époques mouvementées de l'histoire, que ce soit la Revolution Française ou les guerres indiennes . Et surtout, on fait la connaissance de Louis XVI, Marie Antoinette, Robespierre, Washington ou encore Napoléon à travers leurs machoires et leurs maux de dents en général. Jubilatoire!