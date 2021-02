L’Assassinat d’Orson Welles en compétition pour le Prix France Bleu l'histoire en polar

L'Assassinat d'Orson Welles, l'histoire

Festival de Cannes, 1949. Dans sa suite du Carlton, Orson Welles est visé par un tireur. La balle l’a frôlé avant de briser un miroir. Mais qui peut en vouloir au réalisateur de Citizen Kane ? Pour assurer sa sécurité et démasquer le coupable, Welles engage Jérôme Dracéna, un détective privé cinéphile, aussi à l’aise sur un ring de boxe que devant une caméra.

Entre les quartiers chics de Paris et la Croisette, le détective se retrouve plongé dans les coulisses du septième art et dans le monde des faux-semblants et de l’illusion : la vérité se cache là où on l’attend le moins…

L'extrait

Le Prix France Bleu Grands L'histoire en Polar sera décerné à la mi-juin.