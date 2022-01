L'auteur briviste Michel Peyramaure célèbre ses 100 ans sur France Bleu Limousin

Michel Peyramaure est ce que l'on appelle un auteur prolifique. Avec plus de 120 romans, récits ou préfaces, cet écrivain briviste ne cesse d'écrire depuis "Paradis entre quatre murs" publié en 1954. Il continue à imaginer et réviser l'histoire qu'il aime tant, surtout celle de la Corrèze. Ce 30 janvier 2022, il célèbre son centenaire et, ce jour là, France Bleu Limousin lui consacre une heure d'émission pour le découvrir à travers une interview menée par François David

François David est allé rencontrer Michel Peyramaure chez lui à Brive. De cette rencontre amicale résulte un très beau portrait de l'auteur qui évoque son enfance, sa carrière d'écrivain, sa passion corrézienne et son amour pour l'écriture.

Ce fut un moment privilégié de passer un peu plus d’une heure avec la belle personnalité dont je m’honore de l’amitié : Michel Peyramaure. Nous nous sommes connus lorsqu’il était journaliste au journal La Montagne et j’aimais lire ses papiers et particulièrement ceux qui mettaient en exergue de belles personnalités locales qui, sans lui, seraient restées anonymes alors qu’elles menaient au cœur de notre région des actions admirables et à bien des égards, exemplaires

Puis il y a l’écrivain célèbre, qui avait fait le choix de rester chez lui, chez nous et dont j’ai tellement aimé les romans historiques du "bal des Ribauds" jusqu’à son dernier paru en octobre dernier : "la vie passionnée de Marcelline Desbordes".

Enfin il y a l’homme qui, avec deux ou trois amis aujourd’hui disparus, a eu l’intuition de mettre le livre sur la place publique, sur la place de la Guierle, au cœur du marché et qu’ils nommèrent Foire du livre. Nous étions dans le milieu des années 1970. Elle eut un succès d’estime mais, grâce aux pionniers comme Michel et à la volonté du Maire de Brive Jean Charbonnel, elle est repartie avec une ambition nouvelle en novembre 1981... Il y a eu 50 ans en Novembre dernier et Michel est toujours là. Il n’en a raté aucune.

Et puis il y a l’homme, modeste, discret, à la gentillesse reconnue par tous, attentif (...) qui du haut de son siècle regarde avec amusement et détachement, mais avec une étonnante lucidité, les craintes et les espoirs de ce 21ème siècle débutant.

Comme l’écrivait si bien Péguy, Michel sait que "si l’heure qui sonne à sonné, si le temps qui passe est passé, restent les demains et les après-demain qui feront de chaque matin l’aube d’un nouveau commencement".

François David