Hello les amis, l’opération lecteur masqué, c’est parti ! Tous masqués, on ne va pas y couper ! Un livre, un masque, c’est mon pari ! Et une photo par-dessus le marché…

L'auteur Rouennais Yvan Michotte et son opération "lecteur masqué" !

En ces temps mouvementés et de vie entre parenthèses, voici mes ouvrages, voici des masques pour vous accompagner durant le confinement ! Des romans policiers, un roman policier humoristique, un roman, vous avez le choix... Vous achetez un livre, le masque fait maison vous est offert ! Ma charmante compagne le fait pour vous avec sa machine à coudre de compétition ! Il s’agit d’un masque barrière à plis en tissu selon le guide Afnor.

Vous vous prenez en photo en lecteur masqué et le tour est joué.

Pourquoi fais-je cela ? Non pas pour « faire de l’argent » sur le dos de la crise sanitaire, loin de moi cette idée ! Je veux juste faire d’une pierre deux coups : faire vivre ma petite boutique, Le cargo imaginaire, et être utile à quelque chose dans le grand chaos du monde. Depuis le confinement, mes revenus sont tout simplement nuls. (0+0 = la tête à Michotto) Je dois donc me débrouiller au mieux, ce que j’essaie de faire…

Donc un livre acheté, un masque offert ! Et vous vous montrez en lecteur masqué sur les réseaux sociaux. ( Et puis si vous avez déjà un masque et un livre, à moi ou pas, eh bien photo si vous le voulez, juste pour le plaisir )

Le port est gratuit. Vous pouvez payer en ligne. Pour ce faire, je vous enverrai un lien vers le système sécurisé Sumup. C’est simple et rapide.

Alors si vous voulez tenter le coup, envoyez-moi un mail et le tour sera joué. Je vous indiquerai la marche à suivre et vous serez ainsi masqué comme Zorro, ou presque !

yvanmichotte@lecargoimaginaire.fr