L'auteure sarthoise Catherine Paysan est décédée

Auteure prolixe et éclectique, Catherine Paysan s'est éteinte à l'âge de 93 ans. Professeure de lettres, elle s'est consacrée exclusivement à l'écriture à partir des années 70. Elle a publié une dizaine de romans, une demi-douzaine de récits autobiographiques ainsi que des nouvelles et des poèmes.

Catherine Paysan n'était pas son vrai nom. Annie Roulette, née en 1926 à Bonnétable, avait choisi ce pseudonyme au lycée en réaction à certains enseignants qui lui reprochaient ses origines proches de la terre. Elle rapporte cette anecdote dans son roman autobiographique "Le passage du SS", paru en 1997. La Sarthoise s'est éteinte dans la nuit de mardi à mercredi à l'hôpital du Mans, à l'âge de 93 ans.

Une œuvre riche et variée

Catherine Paysan laisse une œuvre considérable, à la fois riche et variée. Elle est l'auteure de dix romans et de six récits autobiographiques. Elle a aussi écrit deux recueils de poèmes, deux pièces de théâtre et un essai. Plusieurs de ses ouvrages ont été adaptés pour la télévision et le cinéma. Une partie de son oeuvre est inspirée par le récit de sa vie, notamment sa rencontre avec un prisonnier de guerre allemand dans la forêt de Bonnétable et les multiples conséquences qui allaient en découler.

De nombreuses récompenses

Catherine Paysan a reçu de multiples distinction pour l'ensemble de son œuvre. Elle était notamment officier de la Légion d'Honneur (récompense remise en 2011) et officier des Arts et des Lettres (depuis 2007). Invitée en 2018 de l'émission "Tartines et confidences" sur France Bleu Maine, elle y avait présenté son dernier roman : "L'enterrement d'un juif hongrois". Une école de Bonnétable porte le nom de Catherine Paysan. Et dans cette même commune, une association s'est constituée pour faire vivre son œuvre et, certainement, désormais, sa mémoire.

Ses principaux ouvrages

Nous autres les Sanchez (1961), Prix de la Société des Gens de Lettres

Histoire d'une salamandre (1963)

Je m'appelle Jéricho (1964)

Les Feux de la Chandeleur (1966), Prix des Libraires de France

Le Nègre de Sables (1968)

L'Empire du taureau (1974)

Le Clown de la rue Montorgeuil (1978)

Dame suisse sur un canapé de reps vert (1981)

Le Rendez-vous de Strasbourg (1984)

La Route vers la fiancée, Albin Michel, (1992) Grand Prix de la ville de Nancy

Romans autobiographiques