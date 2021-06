L'écrivain palois David Diop remporte l'International Booker Prize pour la traduction de "Frère d'âme"

Après avoir reçu, en France, le Goncourt des Lycéens pour "Frère d'âme", David Diop a les honneurs de l'International Booker Prize pour la traduction en anglais de ce roman, "At Night All Blood is Black" ("La nuit tous les sangs sont noirs"). C'est le premier français à remporter ce prix décerné aux livres étrangers traduits et publiés dans l'année au Royaume-Uni ou en Irlande. La traductrice Anna Moschovakis, poétesse reconnue, partage la récompense avec David Diop.

"La littérature n'a pas de frontière"

"Je suis extrêmement heureux d'avoir gagné, cela montre bien que la littérature n'a pas de frontière", s'est ému David Diop, par ailleurs professeur à l'UPPA. "Frère d'âme" est le deuxième romain de l'auteur qui a été élevé au Sénégal et dont l'arrière-grand-père s'est battu pendant la Grande guerre. Il peut se lire comme un hommage aux combattants de ce conflit et notamment aux 200.000 africains ayant combattu dans l'armée française. Le narrateur, Alfa Ndiaye, est un tirailleur sénégalais. Lors d'un assaut, son compagnon d'armes et ami d'enfance est grièvement blessé. Il supplie son ami de l'achever mais celui-ci ne peut s'y résoudre. Le livre raconte la tentative de rachat d'Alfa Ndiaye à l'égard de son compagnon, mort dans d'effroyables souffrances.