L’édition augmentée du potager du paresseux par Didier Helmstetter

Vous avez eu des légumes, vous, cette année ? Tout ce bêchage, paillage, arrosage, et vous avez récolté plus de tour de rein que de bonnes choses à manger ? Et bien sachez qu’on peut être paresseux et être un bon jardinier. Voilà l’anti-guide pour jardiniers libres de l’alsacien Didier Helmstetter ! Bonjour ! On peut vous présenter comment ?

Vous avez œuvré pendant une douzaine d'années en Afrique, et proposez de penser le potager comme un système vivant complexe. Produire des légumes en abondance tout en protégeant la biodiversité et l'environnement ; réussir son potager sans aucun travail du sol, sans buttes et sans grelinette ; s'adapter au changement climatique ; se mettre à la phénoculture... Moi non plus, et c’est normal, ce mot a été inventé de toute pièce par Didier Helmstetter, ça vient de fenum, qui signifie « foin » en latin. Didier recouvre le sol avec du foin, et sème dans le foin. Et ça marche !

Ce livre est une invitation à observer, à comprendre et à respecter la vocation naturelle d'un terroir, le vôtre, avec son climat, sa situation géographique, son exposition, son sol... Cet ouvrage donne des lignes conductrices, grâce auxquelles vous trouverez vos propres solutions, adaptées à vos envies et à vos contraintes, autant d'éléments qui feront de vous un jardinier libéré du XXIe siècle, Ah non !

Couverture du livre - Editions Tana

Bon, j’en étais où ? Quand le climat, ou la roche-mère, ou le relief ou encore l'exposition au soleil changent, la nature réagit. Elle est sensible, elle s'adapte ! Avec le Potager du Paresseux, on ne perturbe pas, on ne détruit pas, on protège, on accompagne et on nourrit, délicatement.

En somme, vous aurez dans les mains un anti-guide pour réussir votre potager en vous libérant des idées reçues, et vivre en harmonie avec le vivant. Et votre production de fruits et légumes, accessoirement. Réussir son Potager du Paresseux - un anti-guide pour jardiniers libres. Respect du vivant, conseils de permaculture pour tous les sols et climats - c’est édité chez Tana Editions, 25€ chez votre libraire préféré.