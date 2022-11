L'émission Le Livre favori des français le jeudi 15 décembre sur France 2

Cette opération à laquelle France Bleu s'est associée dès son lancement a pu mettre à l’honneur toutes les littératures, et donner la parole à tous les lecteurs, toutes générations confondues ! Mangas, grands classiques, théâtre, polars… Mangas, grands classiques, théâtre, polars… tous les goûts se retrouvent dans le classement final.

Vos 25 livres favoris seront dévoilés sur France 2 le jeudi 15 décembre lors d’une soirée événement animée par Camille Diao et Michel Field, enregistrée à Strasbourg.

Strasbourg sera la capitale mondiale du livre en 2024, mais symboliquement, il était également important de faire une émission autour du livre ailleurs qu’à Paris. (Michel Field)

Ils seront entourés d’invités prestigieux, avec en commun l'amour des mots et des livres. Parmi eux Camille Lellouche, Pascale Arbillot, Ibrahim Maalouf, Gims, Jonathan Lambert, Pascal Elbé, Jhon Rachid, Salomé Lelouch, Gilbert Montagné, Vincent Delerm, Maurice Barthélemy, Gérard et Manu Lanvin, Juliette Binoche, Alexis Michalik, André Manoukian, Cyprien, Kheiron, Joey Starr, Roman Doduik, les sœurs Berthollet, Mont Corvo, et bien d'autres encore

Les 25 livres favoris

1984 – George Orwell

Au bonheur des dames – Emile Zola

Berserk – Kentarö Miura

Changer l’eau des fleurs – Valérie Perrin

Cyrano de Bergerac – Edmond Rostand

Dragon Ball – Akira Toriyama

Harry Potter – J.K. Rowling

Hunger Games – Suzanne Collins

Il est grand temps de rallumer les étoiles – Virginie Grimaldi

Kilomètre zéro – Maud Ankaoua

L’Attaque des Titans – Hajime Isayama

L’Écume des jours – Boris Vian

L’Étranger – Albert Camus

La Vérité sur l’affaire Harry Québert – Joël Dicker

Le Comte de Monte Cristo – Alexandre Dumas

Le Parfum – Patrick Süskind

Le Petit Prince – Antoine de Saint-Exupéry

Le Seigneur des anneaux – J.R.R. Tolkien

Les gens heureux lisent et boivent du café – Agnès Martin-Lugand

Les Hauts de Hurlevent – Emily Brontë

Les Misérables – Victor Hugo

Les Piliers de la Terre – Ken Folett

One Piece – Eiichiro Oda

Orgueil et préjugés – Jane Austen

Tout le bleu du ciel – Mélissa Da Costa

