L'épicière de Thonac sort son nouveau roman pendant le confinement

Dans la série tout est possible, c'est l'histoire vraie, d'une épicière à Thonac rien de transcendant me direz-vous? Vous, vous trompez ! Notre épicière a un talent fou pour l'écriture et c'est dans cette période ou nous avons besoin de nous évader par la lecture qu'elle sort son nouveau roman.

Virginie Jouany notre épicière de Thonac depuis quinze ans, a publié son premier livre il y a sept ans. Trois romans l’ont suivi. Le quatrième devait sortir au printemps! Malgré la crise sanitaire, son éditeur a décidé de le publier afin de le proposer à son lectorat. La période de confinement est propice à la lecture. l'auteure n'aspire qu'à une chose permettre à ses lecteurs bien aimés de s’évader à travers son livre : Le jour ou j'ai appris à lire le ciel .

Le nouveau roman de Virginie Jouany sort le 15 avril - virginie Jouany

L'Auteure nous résume l'histoire " C’est l’histoire émouvante d’une périgourdine, la quarantaine lumineuse, qui enseigne le théâtre à l’Amicale Laïque de Montignac. Elle s’ennuie. Or cette héroïne est intelligente, intrépide, emplie d’une force intérieure qui la pousse à se dépasser. L’arrivée d’un nouvel élève dans son cours de théâtre va bouleverser son quotidien trop tranquille. Ce mystérieux Alcibiade va lui révéler ce qu’elle a cherché durant toute sa vie…

J’emmène mes lecteurs par la main pour les entraîner dans un tourbillon imaginaire qui les fera voyager entre deux époques. Ce livre est à la fois romanesque et instructif.

Virginie Jouany a accepté de nous raconter son confinement ou elle jongle entre sa vie d'épicière et de maman:

A l’épicerie, nous nous sommes engagés à nourrir les personnes corps et âme. Les conditions de travail durant la crise sanitaire sont difficiles et nous sommes exposés. Mais il nous paraît essentiel de maintenir le lien social et d’apporter notre soutien aux personnes qui en ont besoin. Que ce soit une aide alimentaire, une parole bienveillante ou simplement notre bonne humeur. Nous travaillons à trois dans l’épicerie, ce qui me permet aussi de faire l’école à la maison pour ma fille scolarisée en primaire.

Virginie Jouany sort son livre le 15 avril, vous pourrez le découvrir dans son épicerie, tout en respectant les gestes barrières.