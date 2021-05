Réécoutez Pierre Nuss vous parler du pétrole en Alsace Copier

Il paraît qu’au Moyen-Âge, les sangliers adoraient s’y rouler dans la boue. Cela leur donnait le poil euh, pas soyeux, mais imperméabilisé, plutôt. Protégé des insectes.Les affleurements huileux du coin de Merkwiller-Pechelbronn sont connus depuis l’Antiquité. Pas besoin de creuser pour récolter l’huile noire. Elle était utilisée pour guérir un peu tout, des maux de dents à l’eczéma, aux plaies purulentes.Et qu’il sorte un flacon de Sans Plomb 98 pour ma toux. Plus tard, cette huile a été utilisée pour lubrifier les moyeux des roues des chariots. C’est le Kàrichschmìermànn, le marchand de cambouis, bien connu dans le Nord de l’Alsace. Attestée par un écrit de 1489, l’huile de pétrole de Pechelbronn est exploitée industriellement dès 1735. Quand on pense que les fiers américains veulent nous faire croire qu’ils ont été les pionniers du pétrole en 1859 à Titusville en Pennsylvanie, ils ont 124 ans de retard ! Ici aussi, on avait Ajda Pekkan, Eurovision 1980, si si. Pechelbronn s’impose comme le berceau de l’exploitation pétrolière. L’histoire de la concession est une authentique épopée incarnée par de puissantes figures, au premier rang desquelles quatre générations de la famille Le Bel. Siège d’innovations permanentes qui garantissent la pérennité de l’entreprise, la compagnie doit néanmoins composer avec des ressources minérales qui s’épuisent. Interrompue en 1970, l’aventure industrielle a légué au territoire un riche patrimoine qui a façonné son paysage et contribué à forger son identité. On y voit encore quelques Derricks. Et tout est très bien expliqué dans un livre richement illustré qui vient d’être édité aux éditions Lieux-Dits avec l'Inventaire général du Patrimoine Culturel de la Région Grand-Est et des textes de Franck Schwarz. Le titre ? “l’invention du pétrole à Pechelbronn - une histoire et un patrimoine”, tout simplement, une mine de 128 pages, pour 125 illustrations, et un prix de 11 euros chez votre libraire, ou au musée français du pétrole, à Merkwiller Pechelbronn, quand cela rouvrira.

Prix : 11 €

