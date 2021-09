L'Œuvre poétique de Nathan Katz, volume 1

Réécoutez Pierre Nuss vous parler de la poésie de Nathan Katz, vous entendrez la voix de l'auteur Copier

Ce mercredi, c’est poésie. Avec l'œuvre poétique de Nathan Katz, le poète sundgauvien qui reparaît aux éditions Arfuyen pour le 40e anniversaire de sa mort. Le premier tome est déjà disponible, le second tome sortira en octobre. Ce premier volume s’intitule Sùndgäu, la terre natale de celui qui est sûrement l’un des plus grands auteurs en alsacien du XXe siècle.

Par l’universalité de ses thèmes et le rayonnement spirituel de sa personnalité. Jean-Paul de Dadelsen qui signe la préface écrit : « Nathan Katz a derrière lui de longues générations de paysans qui ont labouré, qui ont semé et qui ont fait l’amour dans les chaudes alcôves au parfum dense et vieux. De là cette poésie profonde, mûrie et comme juteuse, qui fait penser à un fruit plutôt qu’à une couleur ou à une mélodie. » Petit extrait du poème “Frihjohrswunder”, le miracle du printemps, perçu par un agriculteur sundgauvien et lu par l’auteur lui-même, un document rare : ...

Nàthàn Kàtz, Frihjohrswunder. Cette œuvre poétique est un hommage collectif rendu par les écrivains d’Alsace à celui qui est comme le « père » de la littérature moderne alsacienne. Les textes de ce premier volume ont été traduits du Sundgauvien par Claude Vigée, Jean-Paul de Dadelsen, Guillevic, Alfred Kern, Jean-Paul Klée, Gérard Pfister et Théophane Bruchlen. Les postfaces et les notes sont de Yolande Siebert, la meilleure spécialiste de Katz. Ce livre est à retrouver dans la collection Neige des Editions Arfuyen, au prix de 19€50 chez votre libraire préféré.

Le livre sur le site des éditions Arfuyen.