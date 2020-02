"L'Ombre des immortelles" histoires de sorcières entre Espelette et Zugarramurdi, un livre de Patricia Perello

Pyrénées-Atlantiques, France

Ce dimanche 16 février Patricia Perello a présenté son ouvrage à l'équipe de Radio Kutzu, l'émission dominicale de France Bleu Pays Basque. Elle nous confie que c'est un besoin viscérale pour elle d'écrire. Avant de se lancer dans cette aventure Patricia Perello a rencontré Claude Labat mythologue Basque passionné d'histoires de sorcières. Il en a d'ailleurs fait des livres, une bande dessinée et une exposition. Patricia Perello et Claude Labat sont devenus amis et Patricia a écrit son livre. Dans cet ouvrage vous découvrirez des personnages tout droit sortie de l'imagination de cette auteure.

Patricia Perello auteure du livre L'ombre des immortelles © Radio France - Médéric Bouillon

Découvrez un roman qui se déroule au Pays Basque

De nos jours, Ana, jeune trentenaire originaire du Pays Basque, enquête sur l’histoire des sorcières de Zugarramurdi, petit village basque espagnol, théâtre de l’une des plus grandes chasses aux sorcières du XVIIe siècle en Europe. Déterminée à découvrir leur véritable histoire dans le but d’écrire son premier roman, Ana, soudainement confrontée à d’étranges phénomènes, comprend dès lors qu’elle a réveillé des forces qui la mettent en danger. L’un de ces esprits, Denia, la pourchasse et cherche à la détruire. Ana doit à tout prix découvrir les raisons de cette haine pour sauver sa vie.

La critique de Maider Cigarroa

Maider Cigarroa, chanteuse au sein des groupes Hiru Soinu et Gurashow mais aussi chroniqueuse de Radio Kutzu a adoré, l'Ombre des immortelles de Patricia Perello ! Elle a été séduite par l'histoire et par le style direct de l'écriture.

Venez rencontrer Patricia Perello à la Fnac de Bayonne. Elle sera en dédicace samedi 29 février de 14h à 17h.