La 39e édition du Forum du Livre de Saint-Louis

Le Forum du Livre est l’un des plus importants événements littéraires d’Alsace. Pendant trois jours, il accueille chaque année plus de 200 auteurs.Outre les séances de dédicaces pour une dédicace, on vous dit, ajoutez à cela une programmation diversifiée qui vous sera proposée : conférences, rencontres, débats, lectures, projections de films, expositions, animations pour la jeunesse. Trois prix littéraires y sont décernés : le Prix des Romancières, le Prix du Lys...non, le Lys, la plante… Comme les 3 lys sur le blason de la ville de Sä-Louis. Et le Prix Jeunesse de la bande dessinée. Le président de cette année sera Eric Fottorino, journaliste au Monde et auteur de dix romans. Parmi les pointures cette année,ah euh presque ? Nous avons donc Pierre Bordage, Nadine Brun-Cosme, Claudie Gallay.

Parmi les alsaciens qu’on vous a déjà présenté dans cette chronique, Didier Helmstetter et son potager du paresseux, Claire Lebailly-Birsinger de Weltkrieg, Margot et Jean Le Moal pour les romans bretzels & beurre salé, Leila Martin de Je vais vous cuisiner, le dessinateur Par Thiebaut, et tant d’autres régionaux. Vous trouverez la liste alphabétique, ou thématique, sur le site forum livre point fr, ainsi que toutes les infos pratiques. Démarrage vendredi à 14h, ensuite c’est samedi et dimanche de 10h à 19h au FORUM – Jean-Marie Zoellé, 1 place du FORUM à Saint-Louis. L’entrée est bien sûr gratuite.