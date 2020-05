La Belle Histoire des Palaces de Biarritz par Marie d'Algarade, éditions Atlantica

L'auteur : Marie d’Albarade est la petite fille du romancier Louis Lefait et une descendante du corsaire biarrot Jean d’Albarade, qui a été ministre de la guerre sous la convention. Son goût pour l’histoire et son talent pour la littérature s’expliquent donc de par sa filiation. Elle a fait sa carrière dans l’enseignement à Paris et Montréal et vit maintenant à Biarritz, sa ville de coeur. Elle s’est penchée sur l’histoire des palaces de Biarritz, il y a déjà quelques années, grâce à des documents et des témoignages pour écrire ces deux ouvrages régulièrement réédités chez Atlantica.

Le livre : La belle histoire des Palaces de Biarritz en deux tomes.

L’ époque 1 évoque l’hôtel des Princes, le Grand hôtel, l’hôtel d’Angleterre, le Continental, le Victoria, Hélianthe, tandis qu'avec l’époque 2 on retrouve l’hôtel du Palais, le Carlton, le Régina, le Miramar et le Plaza. Ce sont de magnifiques monuments qui ont été les témoins de pages d’histoire, de la grande comme de la petite depuis leur création jusqu’à nos jours. Ces ouvrages sont truffés d’anecdotes ; l’auteur a eu accès aux archives et à des témoignages. Chaque établissement avait environ 300 employés et de très nombreux métiers représentés. La ville vivant au rythme des saisons, les Russes venaient au printemps et à l’automne, les Anglais l’hiver. Marie d’Albarade évoque les nombreuses têtes couronnées et des personnalités hors du commun qui les ont fréquentés. Nathalie de Serbie, Léon Blum, Sissi Impératrice d’Autriche, Tchekhov, Bismarck, Rothschild, Coco Chanel, Émile Zola, Alexandre II de Russie, Charlie Chaplin et tant d’autres… chaque volume est illustré de gravures et de photos d’époque bien entendu qui nous permettent de revivre un passé de rêve… qui n’a qu’en partie disparu, peut-être…

La Belle Histoire des Palaces de Biarritz. Editions Atlantica. 250 pages.

volume 1